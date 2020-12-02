DR美容誤殺案女醫生罪成　辯方今求情　官稱被告有責任為療程把關 (18:09)

DR集團一名女顧客在2012年接受「細胞因子誘導殺手細胞」（CIK）注射療程後死亡，負責施行療程的女醫生被控誤殺罪。陪審團早前一致裁定她誤殺罪成。案件今（2日）在高等法院進行求情。法官表示，本案雖然不涉濫用誠信的情況，但被告作為醫生，以及整個療程的「最後把關者（last defence）」，她有責任保護客人的最佳利益。案件押後至下周二（8日）判刑。
被告麥允齡（39歲）被控2012年10月10日，在香港連同DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（終年46歲）。被告曾於2017年受審，但因陪審團未達有效裁決需發還重審。周向榮和陳冠忠則分別被判囚12年和10年。
代表被告的資深大律師鄧樂勤表示，被告已婚和育有4歲的女兒，惟女兒的發展遲緩，有特殊教育需要。被告事發後仍任職醫生，亦參與多項義工工作。被告亦患有慢性胃炎和抑鬱症，需服用胃藥、安眠藥和抗抑鬱藥。
辯方形容，被告的判斷出現可怕的錯誤，同時對他人過分信任，以及錯誤地對僱主忠誠，擔任執業醫生的經驗亦相對較少。辯方認為，被告與周向榮和陳冠忠的情況不同，形容周負責管理整間公司，陳則刻意不進行驗菌測試，屬案件的加刑因素。
辯方又稱，被告因本案承受極大壓力，事件亦因重審等情況為時超過8年，籲法庭仁慈地為被告減刑。
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