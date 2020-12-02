周梓樂死因庭｜閉路電視片見周梓樂曾反方向彈跳 (17:25)

22歲科大生周梓樂死因研訊今日（2日）第13天，庭上播放多段去年11月4日凌晨、即事發當晚，尚德停車場A內及閘口的閉路電視片段。代表家屬的大律師鄭淑儀問負責處理閉路電視的東九龍總區重案組3A隊偵緝警員魏冠傑，廣明苑一帶的閉路電視能否拍攝到周梓樂疑似墮樓時的停車場外圍情況。魏冠傑回應該批閉路電視拍不到肇事停車場。
庭上片段顯示凌晨零時43分，周梓樂在二樓高層出現向尚德廣場方向行，但突然反方向彈跳一下回富康花園方向。死因裁判官高偉雄認為難以猜測周梓樂動向，僅表示唐明街與唐俊街交界有事發生。
陪審團指出，二樓高層近尚德廣場、由凌晨零時49至59分的片段中，有人拿起雪糕筒，及後鏡頭再轉到同一位置時，本來在地上的雪糕筒少了一個。高偉雄認為此印證早前警員證供稱有人由停車場高層擲下雪糕筒，但沒畫面顯示周梓樂當時在場。
研訊明（3日）續。據悉庭上會展示停車場閉路電視的照片，以及傳召兩名處理證物的警員。
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