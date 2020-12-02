周梓樂死因庭｜閉路電視片見周梓樂曾反方向彈跳 (17:25)

庭上片段顯示凌晨零時43分，周梓樂在二樓高層出現向尚德廣場方向行，但突然反方向彈跳一下回富康花園方向。死因裁判官高偉雄認為難以猜測周梓樂動向，僅表示唐明街與唐俊街交界有事發生。

陪審團指出，二樓高層近尚德廣場、由凌晨零時49至59分的片段中，有人拿起雪糕筒，及後鏡頭再轉到同一位置時，本來在地上的雪糕筒少了一個。高偉雄認為此印證早前警員證供稱有人由停車場高層擲下雪糕筒，但沒畫面顯示周梓樂當時在場。

研訊明（3日）續。據悉庭上會展示停車場閉路電視的照片，以及傳召兩名處理證物的警員。

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