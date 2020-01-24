現金津貼試行計劃｜輪公屋逾3年家庭現金津貼擬明年7月起發放　金額1250至3850元 (17:00)

運輸及房屋局向立法會提交文件交代計劃細節，表示將於2021年中推行計劃，目標是於明年7月開始發放津貼。當局稱，建議發放的現金津貼金額，會參考今年7月生效綜緩租金津貼最高金額的一半，其中1人家庭獲取的津貼為1250元，2人家庭為2200元，3人家庭為2650元，4人家庭為3000元，5人家庭為3300元，6人或以上家庭為3850元。

當局指出，合資格申請者必須為公屋輪候冊的「一般申請住戶」，即2人或以上家庭及長者一人申請者，不包括非長者一人申請者；而且已輪候公屋超過3年、沒有領取綜援、未獲首次公屋編配、並非居於公營房屋等。當局預計，約有9萬戶合資格申請現金津貼，計劃涉及的預算開支約80多億元。

當局又稱，為防「現金津貼試行計劃」被濫用，房屋署會作抽樣調查，並會在申請表上指明，作出虛假陳述或提供虛假文件均屬刑事罪行，警方可作出調查，申請者有可能遭檢控，政府亦會保留權利，向被裁定干犯與計劃有關刑事罪行的申請者，追回已發放的現金津貼。