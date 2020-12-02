「快必」譚得志案交國安法指定法官審理 (13:57)

人民力量副主席譚得志（快必）早前因在街站發表「光復香港 時代革命」等口號，被控發表煽動文字等共14罪，控方早前申請案件轉交國安法指定法官審理，控辯雙方今（2日）在區域法院陳辭，區院首席法官高勁修最後決定將案件交由國安法指定法官處理雙方的爭議，下令案件押後至明日（3日），屆時指定法官會處理本案是否涉及國家安全的範圍。
律政司高級助理刑事檢控專員周天行指出，被告所叫喊的口號，例如「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等，有分裂意味，是危害國家安全，指定法官有強制責任審理本案。
代表譚得志的資深大律師戴啟思反對稱，被告不是被控國安法罪行，而早前案件提訊及申請保釋時，都不是由指定法官處理，質疑控方現在才申請的做法不一致。
法官表示，指派法官的事務全屬司法機構的責任，但為避免任何潛在越權情況觸發司法覆核的挑戰，以及行政效率的考慮，下令將案件交由國安法指定法官，讓其聽取控辯雙方的爭議，以決定案件最終是否需由指定法官審理。
被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、一項串謀發表煽動文字罪，其餘為在公眾地方作出擾亂秩序的行為、煽惑他人參與未經批准集結等。
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