「快必」譚得志案交國安法指定法官審理 (13:57)

律政司高級助理刑事檢控專員周天行指出，被告所叫喊的口號，例如「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等，有分裂意味，是危害國家安全，指定法官有強制責任審理本案。

代表譚得志的資深大律師戴啟思反對稱，被告不是被控國安法罪行，而早前案件提訊及申請保釋時，都不是由指定法官處理，質疑控方現在才申請的做法不一致。

法官表示，指派法官的事務全屬司法機構的責任，但為避免任何潛在越權情況觸發司法覆核的挑戰，以及行政效率的考慮，下令將案件交由國安法指定法官，讓其聽取控辯雙方的爭議，以決定案件最終是否需由指定法官審理。

被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、一項串謀發表煽動文字罪，其餘為在公眾地方作出擾亂秩序的行為、煽惑他人參與未經批准集結等。

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