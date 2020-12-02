父涉謀殺3月大女兒　被告稱離家往內地欲嚇妻　聞女兒亡感「玩大咗」 (13:30)

被告張應輝（42歲）被控2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。控方播放被告當年10月7日被捕後，與警方進行的錄影會面。

被告當時稱，妻子由7月開始經常用手機與其他人聯絡，亦不時晚上外出與朋友見面。他於案發前一日（2018年8月21日）發現妻子不見蹤影，她的家人和社工亦不知其行蹤，形容自己「好緊張」，當日亦因不適而服用感冒藥，睡至晚上8、9時。他於晚上10時曾為女兒餵奶，其後「打算用佢（妻子）個方法嚇下佢」，故於晚上11時離家前往內地，形容自己以為妻子翌日中午便會回家，「點估到23日先返」。

被告稱，他至8月23日得悉女兒死亡，當時「呆咗」，有感「原來玩大咗」，遂留在內地反省，至用完金錢才回港自首。他又稱女兒在屯門醫院出生，其後稱女兒在北區醫院出生，經警員要求澄清下，他說女兒在屯門醫院出生。

救護隊目池偉倫則供稱，他8月23日到場後發現女嬰沒有呼吸和脈搏，前半身出現屍斑和屍僵，「關節硬到郁唔到」，他其後於中午12時39分宣布女嬰死亡。