新冠肺炎｜何栢良：第四波最差時候未到　料源頭不明個案升 (12:30)

何栢良表示，曾去跳舞而確診的人差不多已找出來，但指出這非問題關鍵，而是參與跳舞宴會者衍生很多環流，在社區廣泛造成傳播。

染疫長者比例高 料危殆嚴重者增

他稱，11月疫情大爆發中，60歲以上的患者佔很大比例。他引述醫院醫護稱，部分患者入院時已插喉、需進入深切治療部；參考第三波疫情，群組個案急速上升後，嚴重、危殆個案亦慢慢上升。

地盤勞動工人或拉下口罩 何：倘更多群組需考慮要求停工

此外，將軍澳日出康城第9期第1座地盤至少11人染疫。何栢良稱，地盤工屬體力勞動，做粗重工作時可能會拉下口罩；工人休息、飲食時亦會聚集一起，容易互相傳播病毒，非加強社交距離措施可解決。他說，若疫情持續不受控，出現更多地盤新群組，政府需思考新方法預防，參考內地、澳門年初實施嚴厲措施，要求地盤臨時停工或停工一段時間，但相信港府若非迫不得已也不會這樣做。

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