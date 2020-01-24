黃之鋒6．21圍警總囚13.5月　周庭首入獄囚10月　林朗彥囚7月 (15:34)

黃之鋒（現年24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）早前承認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結，黃之鋒另承認一項組織未經批准集結。至於黃之鋒和周庭同被控的參與未經批准集結，周庭認罪，黃之鋒否認控罪，獲控方不提證供起訴。

案情指稱，黃之鋒及林朗彥當日持擴音器呼籲示威者前往包圍警總，其間有人以雜物堵塞警總出入口，阻礙一輛警車駛走。黃之鋒在警車附近呼籲：「警察總部係有兩邊出入口，相信各位市民都知道點樣分工配合，無論正門定係後門，都有我哋香港人！」周庭在旁一同叫口號及拍掌和應。

翻查資料，黃之鋒曾因2014年佔旺違反禁制令及衝擊公民廣場案入獄服刑，林朗彥則因2014年反新界東北發展示威案被判囚。

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