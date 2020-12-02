浸大學生會署理會長方仲賢涉妨礙司法拒捕藏械　12月8日提堂 (11:16)

警方表示，22歲被捕男子涉於去年8月6日，在深水埗被警員截查時嘗試逃走，警方制服他後，在其身上搜出10支高功率雷射裝置及拘捕他，男子當時拒絕警方保釋安排獲暫時釋放。方仲賢現被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒在正當執行職務的警務人員，以及妨礙司法公正共3罪，12月8日在西九龍裁判法院提堂。

警方有組織及三合會罪案調查科高級警司何振東今早晤傳媒表示，被捕男子去年8月6日於鴨寮街購買10支高功率雷射裝置，4名休班警表露身分和出示委任證截查，男子逃走不果被制服，盤問下聲稱該些雷射裝置用作觀星；警員認為沒合法權限及合理辯解遂作出拘捕，男子要求到醫院治理，其間重設手提電話，令電話內所有資料被刪除。何振東表示，據國際電工委員會標準，上述雷射裝置屬第4級的工業及軍事用途，警方經諮詢律政司意見後今日作出拘捕行動。

大批傳媒今早到沙田警署了解，其間有警員截查在場所有記者，並警告將向他們發限聚令告票。

方仲賢過去曾兩次被捕，包括去年8月涉在深水埗鴨寮街購買10支未裝有電池的雷射筆，被4名休班警指稱藏有「雷射槍」拘捕；以及去年9月方仲賢拾獲屬浸大學生失物，於交還前被警員指稱盜竊被捕，兩次被捕後方仲賢均拒絕保釋後獲釋。

方仲賢曾就深水埗雷射筆案入稟區域法院，表示當日於深水埗被4名休班警襲擊及截查，令他受傷，他其後被搜到雷射筆後曾解釋但不獲受理，被扣押46小時後獲釋。方仲賢斥警方違反法定職權及人權法，因警方襲擊和疏忽而受傷和蒙受損失，他並就無理拘捕及扣押向警方索償。

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