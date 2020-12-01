新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:47)

○九龍城區

黃埔天地 奇妙坊（第一期）

○深水埗區

盈暉薈 君好宴會廳

西九龍法院大樓

北河街市政大廈

○油尖旺區

奧海城

朗豪坊

海港城

金雞廣場

嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩

海運大廈 羲和雅苑

新亞大樓 魚蛋哥

西九龍政府合署南座

喜來登酒店

香港金域假日酒店

○觀塘區

啟業商場 喜雙逢酒家

宏天廣場

開聯中心 辣蟹莊

東廣場 陶源酒家

○沙田區

顯徑商場 囍慶酒家

隆亨邨榮心樓地下 隆亨花園餐廳

連城廣場

田心村 榮發燒味茶餐廳

○灣仔區

養和醫院

黃泥涌市政大廈

入境事務大樓

灣仔道敏華冰廳

英光大廈 金金日式燒肉店

○中西區

歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana

誠信大廈 泉章居

龍記大廈 星月樓（上環店）

○南區

南寧街ac2 百樂門囍宴

○東區

健康邨 英皇紅酒扒房

友邦廣場

○西貢區

將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳

香港九龍東智選假日酒店

○荃灣

麗城薈2期

○屯門

屯門中央廣場

○離島

民航處總部大樓辦公大樓

資料來源：衛生防護中心（截至12月1日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽