政府部門司法機構明起提供有限度服務【詳情一覽】 (23:00)

民政事務總署（12月2日起至另行通告）

・各區民政諮詢中心分別於指定日子在上午10時至下午5時開放

・所有社區會堂及社區中心（除用作社區檢測中心和臨時避寒中心外）暫停開放予申請團體使用

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運輸署（12月2日起至另行通知）

・金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處，將暫停即時申請的櫃位服務，已在網上登記預約的櫃位服務，以及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請會繼續處理

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康樂及文化事務署（12月2日起至另行通告）

・暫停開放所有公眾游泳池及水上活動中心，以及隊際運動的免費及收費場地

・暫停接受及處理租訂室內設施進行舞蹈活動、公眾游泳池和水上活動中心的預訂申請

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勞工處（12月2日起至12月15日）

・勞資關係科轄下各分區辦事處及職業介紹所事務科會於周一、三及五提供有限度櫃位服務，勞工處的其他櫃位服務暫停

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入境事務處（12月2日起至12月15日）

・旅行證件：只在灣仔、尖沙嘴、元朗辦事處提供緊急申請及領取香港旅行證件服務

・身分證：只在港島、九龍、元朗人事登記辦事處提供補領身分證，以及年滿11歲和18歲申請領取或換領身分證服務

・婚姻登記：所有婚姻登記處只提供處理遞交擬結婚通知書，以及在婚姻登記處舉行婚禮的服務

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食物環境衛生署（12月2日起至另行通告）

・食環署提供的潔淨服務、環境衛生、防治蟲鼠、屠房、公眾街市、小販管理、殮葬服務及各項牌照服務等，大致維持正常

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司法機構（12月7日起至另行通告）

・法庭聆訊一般將繼續如期進行

・法庭聆訊時間或有更改，如因應法庭指示，或只進行半天聆訊，早上聆訊時間為上午9時至下午1時，下午聆訊時間為下午2時30分至下午5時30分

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法律援助署（12月2日起至另行通告）

・轄下辦事處周一至五（公眾假期除外）上午9時30分至下午1時及下午2時至4時30分，提供緊急和必須的公共服務

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房屋委員會（12月2日起至12月15日）

・所有公共屋邨管理處將於周一、三及五上午10時至下午4時開放

・管理處內的收款處會在12月2日至12月9日期間，按個別屋邨管理處的收款處開放時間提供服務，其後收款處暫停服務

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廉政公署（12月2日起至12月15日）

・各分區辦事處期間將暫停服務，24小時舉報中心和舉報貪污熱線（2526 6366）繼續運作

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水務署（12月2日起至另行通告）

・灣仔客戶服務中心繼續開放，大角咀、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心暫停服務

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稅務局（12月2日起至另行通告）

・中央詢問處、商業登記署、印花稅署於周一至五上午9時至中午12時及下午1時30分至下午4時開放

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海事處（12月2日起至12月15日）

・油麻地、屯門、西貢、大埔、香港仔、長洲及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務暫停。中區海事分處服務，以及海事處的其他服務不受影響。

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香港郵政（12月1日起至另行通告）

．全線郵政周一至五提早於下午4時關閉；周六營業時間如常，除郵政總局、尖沙嘴及機場郵政局會提早於下午4時關閉

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