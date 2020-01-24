有線裁員｜有線新聞中國組助理採主︰同事低薪仍願捱　《新聞刺針》記者：有少少審查意味 (19:03)

黃麗萍透露，中國組主管司徒元早前已決定若任何一名下屬被解僱，他本人亦會辭職，其他中國組同事亦有共識，但凡有一人被裁員就會全組10人總辭。她認為中國組人手少，裁走任何一人已經會影響運作，故有此決定。

黃麗萍哽咽道，他們的薪金在行內屬「好低」，公司又大幅減花紅，同事仍願意繼續捱；今年因疫情要放無薪假，但中國組願意冒險在疫情期間繼續派員往內地採訪，但公司卻沒有重視他們的努力。

黃麗萍形容，新任職的4名管理層與新聞部關係「好敵對」、「溝通唔到」，並非新聞部的正常運作模式。她指出公司現時是「今日割五城，明日割十城」，令員工忍無可忍。對於其他組有人請辭，她明言十分感動。

有線新聞部的《新聞刺針》全組遭解僱，《新聞刺針》記者丘庭亮認為，該節目報道較為敏感，公司解僱他們「有少少審查意味」。他稱自己剛入職半年，在組內年資最淺，若公司因資源考慮解僱員工，解僱他並不合理，認為公司是另有目的。他表示，裁員對內部士氣「好大打擊」，指公司在裁員前沒有與部門主管溝通，顯然是不尊重員工。

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