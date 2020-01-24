新冠肺炎｜今增82確診23宗源頭未明　尖沙嘴松山海鮮鍋有員工食客確診　日出康城地盤11工人染疫【短片】 (16:38)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，位於尖沙嘴山林道的松山海鮮鍋有員工及食客確診，曾到該食肆的人須接受強制檢測。

另外，將軍澳日出康城9期地盤有3宗確診個案及8宗初步陽性個案，張竹君稱個案集中在第1座，11月15日之後曾到該地盤的人須接受強制檢測。她亦稱，整個地盤約有900名工人，地盤現已停工，承建商已安排他們檢測。另有一名的士司機確診，的士車牌為SL8379。

部分院舍個案

．筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍有3名員工（個案6179、6315、6351）及兩名住宿者（個案6289、6347）確診，早前送往檢疫中心者有8名院友初步確診。

．大角嘴東華三院何玉清翠柳頤庭有2名員工（個案6270、6275）及1名院友（個案6381）確診

．新蒲崗百樂護老院有1名院友（個案6342）確診，約50名同住院友及工作人員送往檢疫

部分學校個案

．青衣東華三院吳祥川紀念中學及九龍塘東華三院黃笏南中學均有一名學生確診，（吳祥川個案為6396，黃笏南個案為6376）相關學校須停課。

．一名替假老師確診（個案6350），11月27日不適，曾到薄扶林西島中學（West Island School），11月23日至25日曾到香港仔的香港青少年培育會陳南昌紀念學校，衛生防護中心已建議該兩校停課及作檢測。

新冠肺炎 相關報道：

九龍城今起設流動採樣亭供市民免費檢測

警設熱線供舉報私人遊艇疑違規活動

強制檢測｜政府發公告 院舍員工12月1至14日須赴社區檢測中心或私營化驗所檢測