新冠肺炎｜九龍城今起設流動採樣亭供市民免費檢測 (15:29)

政府稱，將安排承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司，於九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭，服務時間為今日下午2時至晚上8時，其後為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至周五（12月4日）。政府稱，將檢視該流動採樣亭使用情況及市民對服務的需求，再決定需否延長運作時間。

須接受強制檢測的人於流動採樣亭接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知，確診個案會交由衛生署衛生防護中心跟進。

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