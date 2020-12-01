新冠肺炎｜九龍城今起設流動採樣亭供市民免費檢測 (15:29)

本港新型冠狀病毒第四波疫情嚴峻，政府今（12月1日）表示，本地疫情急速惡化，確診個案分佈全港各區，部分確診者沒病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈，宣布今日起在九龍城增設流動採樣亭，向市民免費提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，其餘4個在荃灣、西貢及大埔區的流動採樣亭會繼續提供服務。
政府稱，將安排承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司，於九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭，服務時間為今日下午2時至晚上8時，其後為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至周五（12月4日）。政府稱，將檢視該流動採樣亭使用情況及市民對服務的需求，再決定需否延長運作時間。
須接受強制檢測的人於流動採樣亭接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知，確診個案會交由衛生署衛生防護中心跟進。
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