20歲聽障生襲警判入更生中心　散庭向母親高呼「生日快樂」道別 (14:45)

被告羅鎮傑（20歲）被控於去年9月15日在銅鑼灣港鐵站軒尼詩道C出口外襲擊執行職務的警員X。

辯方求情稱，被告患有讀寫障礙及過度活躍症，其中學校校長在求情信中形容他受教，不會因聽障而自暴自棄；母親則讚被告順從，在她生病時會煲粥給她、照顧她，是好孩子，鄭官聞言後表示「一般母子之間都係咁樣相處㗎啦」。

裁判官判刑時指出，為保障警員執勤時免受違法行為攻擊及阻撓，法庭須公開譴責被告所為，並就本案處以具阻嚇的拘禁式刑罰，由於被告不適合進入勞教中心，故判他入更生中心，寄語被告從此要洗心革面，改過自新。

散庭後，被告向公眾席大叫「媽！生日快樂呀！」，母親向他揮手道別，其間潸然淚下，一眾支持者亦高呼「撐住呀」。

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