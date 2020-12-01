24歲男勒索狗主判囚16個月　官：利用對寵物關愛獲利可恥 (14:03)

被告劉子杰報稱無業，辯方則透露他任職菜檔檔販。辯方求情時指出，本案另有一名在逃的幕後主腦，被告是遭其誤導，以為客人委託寄養貴婦狗「Coffee」，從不知偷狗一事。辯方又稱，被告因主腦提供5000元報酬而勒索事主，犯案只因一時貪念。

裁判官判刑時稱，過往案例涉及勒索手機的物主，「但寵物係有生命」，而且被告接管貴婦狗多日，可能對狗健康構成風險，令案情更嚴重。裁判官表示，被告有兩次案底，今次判刑須具阻嚇力。

案情指出，女事主X是雜貨店東主，經常把貴婦狗「Coffee」帶到店內，她於今年9月5日凌晨發現愛犬不知所終。三日後，X從社交網站收到信息，對方要求X為「Coffee」支付4萬元贖金，否則就將牠「掉落海」，又稱「你再拖，我斬件分開寄畀你」。

閉路電視片段顯示，有人於9月5日凌晨將貴婦狗帶走。至9月11日，被告與妻子帶狗外出時被捕。被告在警誡下否認偷取狗，但承認在「阿大」（音譯）唆使下向事主發信息。

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