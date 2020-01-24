有線裁員｜《新聞刺針》全組被裁　港聞組16人辭職以示不滿　批「無視員工付出」【短片】 (19:44)

有線寬頻今午發稿稱，因新型冠狀病毒疫情衝擊，集團需就各部門架構及人力資源作全面檢視及調整，集團現約有1300多名員工，是次受影響員工約100人，包括職務調動及離職；集團將根據勞工法例給予受影響的離職員工適當的補償。

有線新聞港聞組傍晚發聲明稱，新聞部約40名員工被解僱，大部分是資深員工，包括專題組《新聞刺針》全組記者。聲明稱，5名採訪主任及11名港聞記者決定即時辭職，以示不滿，又稱在餘下的時間會緊守崗位，保持專業。

聲明亦稱，港聞組曾多次向4名高層謝燕娜、許方輝、李臻、陳興昌要求交代裁員準則，但得到的回應只是架構重組和節省資源，更有人以「爛仔」形容同事，裁員前亦沒有知會或諮詢各部門主管，完全無視員工的付出，做法極不尊重，令人憤怒。聲明稱，港聞組對高層一手摧毁有線新聞部表示極度遺憾，多名員工決定即時辭職，以示不滿。

中國組全組10人總辭

較早前消息稱，有線寬頻新聞部今早派「大信封」，受影響的員工需即時離職，被裁員工還包括多名資深攝影記者。

有線中國組亦有一人被裁。消息稱，因不滿公司裁員，中國組全組10人「總辭」。

有線中國組主管司徒元表示已遞信辭職，至於中國組是否全組請辭，他稱這涉及其他同事決定，不便透露。對於中國組助理採訪主任黃麗萍被解僱，他表示「唔開心」。至於他今日辭職原因，他只答「這個好明顯」，然後離去。

有線中國組在facebook稱：「在餘下日子，我們會緊守崗位，全力以赴做好報道，多謝大家一直以來的支持。」

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