強制檢測｜政府發公告　院舍員工12月1至14日須赴社區檢測中心或私營化驗所檢測 (09:27)

是次強制檢測不包括位於長洲或梅窩的安老院，以及附設於其中一間安老院的日間服務單位；該些院舍及服務單位另有安排。

院舍員工須選擇以下途徑作核酸檢測：

1.到政府設立的社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測；

2.自費自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測

當局提醒，任何相關者如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2000元，並會收到強制檢測令，要求該人於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款2.5萬元及監禁6個月。

新冠肺炎 相關報道：

再增一院舍爆疫 半百院友員工檢疫 安老業：外展公僕免強制驗或成漏洞

堂食限聚再收緊 餐飲旺季叫苦 健身美容按摩准開 林鄭：不覺反應慢