新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:39)

○九龍城區

黃埔天地 奇妙坊（第一期）

○深水埗區

盈暉薈 君好宴會廳

西九龍法院大樓

○油尖旺區

奧海城

朗豪坊

海港城

海運大廈 羲和雅苑

帝樂文娜公館

新亞大樓 魚蛋哥

旺角中心一期

西九龍政府合署南座

喜來登酒店

○觀塘區

啟業商場 喜雙逢酒家

○沙田區

顯徑商場 囍慶酒家

隆亨邨榮心樓地下 隆亨花園餐廳

仁安醫院、仁安醫院分科診所（馬鞍山）

連城廣場

○灣仔區

利園二期 菲力偉

養和醫院

黃泥涌市政大廈

入境事務大樓

灣仔道敏華冰廳

英光大廈 金金日式燒肉店

○中西區

歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana

誠信大廈 泉章居

太古廣場二座

○南區

南寧街ac2 百樂門囍宴

○東區

漁灣街市

健康邨 英皇紅酒扒房

東華三院方樹泉社會服務大樓

○西貢區

將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳

香港九龍東智選假日酒店

○離島

民航處總部大樓辦公大樓

資料來源：衛生防護中心（截至11月30日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽