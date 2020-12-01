新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:39)

本港周一（11月30日）新增76宗新型冠狀病毒確診個案，當中68宗為本地感染。本文整理近7天（11月24至30日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○九龍城區
黃埔天地 奇妙坊（第一期）
○深水埗區
盈暉薈 君好宴會廳
西九龍法院大樓
○油尖旺區
奧海城
朗豪坊
海港城
海運大廈 羲和雅苑
帝樂文娜公館
新亞大樓 魚蛋哥
旺角中心一期
西九龍政府合署南座
喜來登酒店
○觀塘區
啟業商場 喜雙逢酒家
○沙田區
顯徑商場 囍慶酒家
隆亨邨榮心樓地下 隆亨花園餐廳
仁安醫院、仁安醫院分科診所（馬鞍山）
連城廣場
○灣仔區
利園二期 菲力偉
養和醫院
黃泥涌市政大廈
入境事務大樓
灣仔道敏華冰廳
英光大廈 金金日式燒肉店
○中西區
歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana
誠信大廈 泉章居
太古廣場二座
○南區
南寧街ac2 百樂門囍宴
○東區
漁灣街市
健康邨 英皇紅酒扒房
東華三院方樹泉社會服務大樓
○西貢區
將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳
香港九龍東智選假日酒店
○離島
民航處總部大樓辦公大樓
資料來源：衛生防護中心（截至11月30日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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