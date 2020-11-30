港區國安法｜警務處副處長劉賜蕙遭美制裁　半個月還清物業按揭 (20:29)

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劉賜蕙2003年以390萬元購入西半山嘉富臺單位，其後由中國銀行（香港）提供不定額按揭（ALL MONEY）。她於2006年將單位轉按至花旗銀行，2010年再度將單位按揭轉至創興銀行，全為外界無法得知按揭金額的不定額按揭。

劉賜蕙本月10日被美國列入制裁名單，上同四（11月26日）還清創興銀行的借貸，並於翌日將文件註冊於田土廳。

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警務處回覆查詢時稱，相關事宜屬副處長的私人事務，與工作無關。翻查資料，被美國制裁的香港官員名單中，只有警務處國安處高級警司李桂華持有的麗港城單位仍未還清按揭，單位由中銀承按。

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