831太子站事件15個月 　區議員林兆彬：3市民獻花被票控亂拋垃圾 (19:27)

記者下午5時許到場，太子站已有數十名警員佈防，部分配備防暴槍，警方又拉起橙帶封鎖現場一帶。數名男子在始創中心附近被截查，其中一名男子被帶上警車。林兆彬稱，曾向警方了解，該被捕男子與獻花無關。

傍晚6時許，陸續有市民帶同鮮花到場，包括人稱「王婆婆」的王鳳瑤，部分人則手持鮮花在對面馬路駐足或徘徊。有市民舉起鮮花並向太子站作拜神狀，但未有放下鮮花，改為前往林兆彬的區議員辦事處放下鮮花。

其中一名戴黑色護目鏡的男子帶同一個紙箱，箱內有一束鮮花，並帶同一疊傳單到場，稱要向市民派傳單，提醒他們勿犯限聚令。該男子稱已有被捕的準備，他被在場警員勸喻離開，他感不滿與警員理論，最後油尖旺區議會副主席余德寶到場勸喻，男子交出紙箱後，繼續在場派傳單。

晚上7時許，警方進一步拉起橙帶，市民欲行經太子站B出口外的行人路，要警員放下橙帶才可放行。警方在場廣播，提醒市民在場留下物品或張貼海報，會觸犯《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，亦提醒市民如違反限聚令，警方會檢控。警方又忠告市民，切勿輕信網上不實消息或無中生有的謠言，也不要助長謠言散播，「謠言同傳染病一樣，一經散播，只會破壞社會，請立即停止你的行為」。