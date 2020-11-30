新冠肺炎｜69歲男子初步確診　曾在大埔那打素醫院急症室逗留逾5小時 (18:38)

劉家獻指出，該男子昨午3時起留在急症室發燒區吸高濃度氧氣，到晚上8時半轉至單人隔離病房；同在發燒區的5名病人被列為密切接觸者，檢測結果全部呈陰性，會被安排作隔離檢疫。

劉家獻表示，有9名醫護人員在照顧該男子期間只戴上外科口罩，沒有穿上全套個人防護裝備，均被列為密切接觸者及安排做檢疫，全部結果呈陰性。急症室當時另有16人當值，均被安排作檢測，其中15人呈陰性，1人暫未有結果。

醫管局其後表示，該男子沒有新型冠狀病毒病接觸史，醫護人員遂於急症室診症室為其進行臨牀檢查和提供高流量氧氣治療。

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