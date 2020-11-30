新冠肺炎｜69歲男子初步確診　曾在大埔那打素醫院急症室逗留逾5小時 (18:38)

本港今（11月30日）新增76宗新型冠狀病毒確診個案。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今在疫情記者會上表示，一名69歲男子昨午（29日）曾到大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診，當時發燒及有肺炎病徵，至今日凌晨初步確診，醫院其後作個案接觸追蹤。
劉家獻指出，該男子昨午3時起留在急症室發燒區吸高濃度氧氣，到晚上8時半轉至單人隔離病房；同在發燒區的5名病人被列為密切接觸者，檢測結果全部呈陰性，會被安排作隔離檢疫。
劉家獻表示，有9名醫護人員在照顧該男子期間只戴上外科口罩，沒有穿上全套個人防護裝備，均被列為密切接觸者及安排做檢疫，全部結果呈陰性。急症室當時另有16人當值，均被安排作檢測，其中15人呈陰性，1人暫未有結果。
醫管局其後表示，該男子沒有新型冠狀病毒病接觸史，醫護人員遂於急症室診症室為其進行臨牀檢查和提供高流量氧氣治療。
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