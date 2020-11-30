新冠肺炎｜3醫管局員工初步確診　包括伊院病理科醫生 (19:02)

3宗初步確診個案中，兩宗為伊利沙伯醫院員工。其中病理科一名醫生今日上班時因感到不適，獲院方安排進行深喉唾液樣本測試，結果初步呈陽性。該醫生透露所住的大廈有住客確診。該院另有一名放射診斷科病人服務助理同樣初步確診，該員工自11月20日起放大假，11月28日出現病徵，其家人昨日（11月29日）已初步確診。

瑪嘉烈醫院一名支援服務員工亦初步確診，其最後上班日為11月23日凌晨，翌日被通知因其朋友確診被列為密切接觸者，須送檢疫中心隔離。

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