永安旅遊裁約120員工　留任員工須繼續放無薪假 (17:00)

永安稱，現時疫情下，本港及外地的出入境防疫政策仍未見放寬，令旅遊業務恢復無期；而根據國際航運機構的預測，相信未來一至兩年難以回復過往的出行規模。永安旅遊指出，現時的人員數目實際上遠超未來的業務需求，而隨着「保就業」計劃於11月底結束，人力成本將帶來難以負荷的壓力，故此在迫不得已下進行架構精簡和業務重組，否則難以維持長遠的運作經營。

永安旅遊表示，新冠病毒疫情帶來嚴重打擊，各項業務幾近停頓，近乎零收入，還需承擔龐大的租金丶薪酬和其他成本開支。永安亦稱，公司早前在「保就業」計劃支援下，再配合員工無薪假和削減開支等措施，才勉強能保留原有員工數目至今，稱是次屬艱難和無奈的決定，感謝員工過去的付出和努力。

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