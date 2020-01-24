新冠肺炎｜今增76宗確診　9宗源頭未明　歌舞群組增40宗　上環星月樓員工食客須檢測 (17:41)

上環食肆星月樓有一名員工及兩名食客確診，該兩名食客分別於11月20日及23日曾在該處用膳，張竹君稱，曾於11月15日之後到過該食肆的人須接受強制檢測。

9宗源頭不明個案

個案6246：54歲女子，居於薄扶林，在彌敦道工作，11月22日發病

個案6248：34歲家庭主婦，居於馬鞍山，11月29日發病

個案6249：34歲男子，居於啟德，在尖沙嘴環球貿易廣場上班，11月25日發病

個案6250：85歲女子，居於堅尼地道，11月23日發病

個案6253：53歲男子，居於馬鞍山，在家工作，11月26日發病

個案6278：64歲女子，居於大角嘴，在北角寶石樓任保安員，11月27日發病

個案6283：63歲男子，居於鴨脷洲，在銅鑼灣從事髮型工作，11月28日發病

個案6291：67歲退休男子，居於荃灣，11月28日發病

個案6292：51歲男子，居於元朗，在青山道從事工程，11月27日發病

部分院舍個案：

．筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍今日多兩人確診（個案6289及6315），累計兩名照顧員及一名院友確診。另新增一名院友初步確診

．昨（11月29日）公布初步確診的大角嘴東華三院何玉清翠柳頤庭照顧員（個案6275）今確診，另有多名護理員亦初步確診。其他院友及照顧員正等候檢測結果，衛生防護中心會視乎情況，決定是否需要安排檢疫

．新蒲崗百樂護老院一名院友初步確診，該院友住院舍2樓，可自由走動，因此同層約50名院友及曾有密切接觸的5名職員須檢疫，另一層的60、70名院友及10多名職員亦須做檢測

另外，青衣東華三院吳祥川紀念中學一名學生初步確診，11月26日最後一日上學，翌日開始不適，該校須停課，師生須做檢測。他亦曾與數名師生到九龍塘東華三院黃笏南中學，該校須停課。

歌舞群組個案中包括一名一歲男嬰（個案6274），張竹君表示他的家人早前確診並與歌舞群組有關，但稱只是與感染群組相關，不一定曾到有關場所跳舞。

【16:10】特首林鄭月娥今午在記者會稱，截至今日凌晨零時，本港新增76宗新型冠狀病毒確診個案，大部分是本地感染，其中9宗屬源頭未明。

新冠肺炎 防疫措施：

限聚令｜12月2日起限聚兩人 食肆開放至晚上10時 遊戲機中心卡拉OK關閉 公務員在家工作