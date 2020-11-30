新冠肺炎｜今增76宗確診　9宗源頭未明　歌舞群組增40宗 (17:41)

部分院舍個案：

．筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍今日多兩人確診（個案6289及6315），累計兩名照顧員及一名院友確診。另新增一名院友初步確診

．昨公布初步確診的大角嘴東華三院何玉清翠柳頤庭照顧員（個案6275）今確診，另有多名護理員亦初步確診。其他院友及照顧員正等候檢測結果，衛生防護中心會視乎情況，決定是否需要安排檢疫

．新蒲崗百樂護老院一名院友初步確診，該院友住院舍2樓，可自由走動，因此同層院友及曾有密切接觸的職員、清潔工等須檢疫

另外，青衣東華三院吳祥川紀念中學一名學生初步確診，該校須停課，師生須做檢測。他亦曾到九龍塘東華三院黃笏南中學，該校亦須停課。

【16:10】特首林鄭月娥今午（11月30日）在記者會稱，截至今日凌晨零時，本港新增76宗新型冠狀病毒確診個案，大部分是本地感染，其中9宗屬源頭未明。而歌舞群組個案已累計519宗。

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