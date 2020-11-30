周星馳助手：于文鳳主動提收工資　周星馳同意付月薪2萬元 (16:40)

張玲妹供稱，她在星輝海外公司擔任製片會計，主要負責公司及周星馳的財務。她憶述，約於2002年，于文鳳聲稱一直以來幫周星馳做很多工作，主動提出要收工資，在周星馳同意下，公司開始支付于文鳳月薪2萬元，職位是財務顧問。

代表于文鳳的資深大律師袁國強指出，于文鳳早在協議前已為公司及周星馳工作了一段時間，張玲妹表示她不知道，「我係見過佢，但從來冇人話我知佢做緊咩工作」；又稱星輝海外的寫字樓仍在尖沙嘴時，她不是時常見到于文鳳，直至寫字樓2003年搬到中環後，于文鳳才有一間專用的房。

張玲妹續稱，于文鳳首次要求她就投資付款時向她說「周生同意咗將投資嘅10%俾我」，張玲妹回應謂要先尋求周星馳的同意。其後于文鳳在個別物業賣出後，便會致電她說：「你畀10%我啦」，然後張玲妹便致電周星馳稱「于小姐要10% commission（佣金）喎」。于文鳳一方問，周星馳有沒有曾經質疑這一成的佣金是什麼，張玲妹表示「有試過，不過好少」。聆訊下午續。

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