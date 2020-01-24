6人原控串謀縱火　控方稱改控串謀暴動增控非法集結　官質疑「公唔公道」 (15:43)

6名被告依次為電競選手張浩輝（23歲）、學生胡凱富（21歲）、學生陳子斌（21歲）、女文員蘇美莉（25歲）、李姓女生（17歲）、無業男沈卓勤（24歲），他們原被控於去年9月28日至10月1日期間，與其他身分不明者，串謀用火損壞他人財物。

代表首被告的大律師李國威稱，上周三（11月25日）才從控方得悉控罪將有大幅度修改，直至上周六（11月28日）才收妥所有控方文件及新證據，認為控方做法對被告不公平。至於代表第四被告的大律師黃錦娟，則要求控方澄清修改控罪的基礎，以及新控罪中「串謀」所指的範圍，亦透露部分證據控方一直都有，不明白為何不先給予辯方。

沈官指出，案件經過兩次審前覆核，其間控方均沒有透露將會更改控罪，更曾稱不會再有新證據，斥控方「可唔可以公道啲？你哋已經攞晒所有資源，點解準備一單咁嘅案都可以搞到咁？」控方稱新證供不複雜，辯方亦同意押後兩日時間應可預備好，惟沈官隨即再斥「唔係複唔複雜，係公唔公道」。