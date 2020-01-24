周梓樂死因庭｜青年憶述周梓樂倒卧血泊庭上痛哭　街坊供稱現場聞「類似跌落嚟」聲音 (15:21)

崔家朗表示，他在去年11月3日知道尚德一帶「有事發生」，遂於翌日凌晨零時30分到富康花園附近觀看，及後聽聞警員進入尚德邨，他改往停車場3樓察看。由於有警車停泊在寶康路，他刻意踮起腳向外望，其間見到傷者倒臥2樓地上。說到此處，他在庭上激動痛哭，用紙巾拭淚。

崔家朗表示，他問過傷者「有無事？」，但傷者沒有回應，「唔知係佢想講嘢，定啲血喺個口到，佢唞氣唔順」。他發現傷者後，便跑到天橋向人求救，並為另一名男子帶路，着對方找人幫忙，最終找到急救員及消防員協助。

崔家朗說，他知悉消防員沒有急救物資在身，遂表示「仲要啲咩？我都搵畀你！」消防員勸他冷靜一些，他說在現場「無嘢幫手」，又聽到旁人大叫「警察入停車場，走啊﹗跑啊！」，最終離開停車場。

另一名市民莫漢斌供稱，他當日凌晨獨自前往停車場「湊熱鬧」，輾轉到停車場4樓平台、2樓高層及2樓拍攝現場情況。他稱行近2樓時，感覺下方的防暴警員「好似發現到我」，遭警員以電筒照射。

莫漢斌表示，他後來在行人路發現「有個人瞓咗喺地下」，原本想找消防員求助，但他走回傷者處時，發現消防員已在場。在死因研訊主任提問下，他透露曾在2樓聽到「類似跌落嚟」的聲音，不知道是否與催淚彈或子彈有關，他覺得有事發生，所以離開現場。

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