父涉謀殺3月大女兒　案發後曾發短訊予妻稱「返唔到轉頭」 (14:40)

被告張應輝（42歲）被控2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯（終年約3個月）。

控方在庭上播放女嬰母親盧殷童於8月23日報警的錄音，盧當時不停哭泣，稱「我先生焗死咗個女，喺屋企」、「我先生熄咗電話唔知去咗邊」、「我先生用枕頭同被焗死個女……好驚……我好驚」。控方另展示二人同日的facebook信息對話紀錄，盧曾問被告「點解搞到咁呀」、「個女死咗」、「點解，點解，點解」。被告則表示「返唔到轉頭啦」。

至案發後，被告再向盧殷童發信息稱「我好辛苦」、「本來好好一個家，俾你搞散哂」、「你安樂啦」、「點解要背叛我，點解連你都要咁對我」、「可以將我同BB葬埋一齊嗎？」、「點解個個淨係怪我、可憐你，你有幾可憐，你先係罪魁禍首，害死個女嗰個係你。」

盧殷童解釋，由於她當時已被警方拘捕，故不能與被告聯絡，亦沒回覆有關短訊。她又稱，她沒有丟下女兒，「如果我真係揼低佢，我就唔會返屋企啦。」聆訊下午續。

【案件編號：HCCC253/19】

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