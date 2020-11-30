大學生疫下虛擬實習　稱難了解職場文化溝通成效低 (12:45)

調查以網上問卷調查方式，於9月29日至10月18日訪問了877名二年級或以上的大學生及應屆畢業生。調查發現，近半數受訪學生（48%）因疫情影響未能實習，而有進行實習的457名受訪學生中，五成半（54.3%）採用虛擬實習。結果指出，近八成（79.7%）受訪學生認為虛擬實習不可取替實體實習。

調查又綜合21名青年個案，分析虛擬實習遇到的具體困難，包括較難了解職場文化、溝通成效低、因缺乏工作所需資源而導致學習機會減少，以及缺乏真實感等。

青年創研庫教育組成員梁行健表示，虛擬實習模式仍在摸索階段，為了讓企業及實習生更掌握流程與學習成效，建議企業制訂虛擬實習章程資料及配套，包括定下清晰的工作目標、事前足夠的資料和工作指引等，並加設虛擬伙伴計劃，增加企業與實習學生的雙向交流。