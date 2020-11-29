新冠肺炎｜聖保祿醫院：接衛生署通知一出院病人屬跳舞群組檢測陽性 (23:57)

院方稱配合衛生署個案追蹤提供資料，其中4名已出院的人及一名住院病人須隔離觀察。該住院病人在單人房隔離，未有出現感染新冠病毒迹象，至11月28日觀察期滿，其檢測亦呈陰性，其他4人據悉亦無確診。

衛生署今日公布的確診名單中，其中一人表示曾陪伴上述其中一名病人。聖保祿醫院表示也是剛知悉此事，稱由於事隔半個月，此人是否當時受感染，衛生署仍未確定。院方表示一直做足感染控制措施，並會全面配合衛生署的調查；又稱該院職員一直有戴口罩和做足防護，因此衛生署並不認為是緊密接觸者，現在距離病人入院已超過兩星期，並無醫護人員受感染，而該院並無病房需要關閉。

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