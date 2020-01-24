新冠肺炎｜政府刊憲　曾到3食肆者須12月3日或之前強制檢測【附名單及檢測途徑】 (23:10)

政府發言人今（29日）表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至11月29日曾到過三間指明場所的人，須於12月3日或之前接受新型冠狀病毒病核酸檢測。
3間指明場所如下：
1.星月居（灣仔駱克道382號莊士企業大廈3樓）
2.8 ½ Otto e Mezzo Bombana（中環遮打道18號歷山大廈2樓202號舖）
3.泉章居大飯店（上環）（干諾道中130-136號誠信大廈1樓及地下C號舖）
受檢者可選擇以下檢測途徑：
1.於121間郵政局或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點
2.自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供的檢測（詳情按此）
3.於社區檢測中心接受檢測服務（詳情按此）
4.於流動採樣亭接受檢測服務（詳情按此）
5.於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測
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