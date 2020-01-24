新冠肺炎｜政府刊憲　曾到3食肆者須12月3日或之前強制檢測【附名單及檢測途徑】 (23:10)

政府發言人今（29日）表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至11月29日曾到過三間指明場所的人，須於12月3日或之前接受新型冠狀病毒病核酸檢測。