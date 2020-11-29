新冠肺炎｜歌舞群組增4人危殆　危殆者增至11人　第四波以來新高 (19:08)

該3名曾到歌舞場所的患者分別為曾到香港仔利群商業大廈勁爆娛樂製作公司的69歲女子（個案5723），她居住屯門藍地順風圍；曾到新蒲崗新光宴會廳的63歲男子（個案5739），他居於大埔美新大廈；以及曾到旺角金雞廣場金儷星的76歲男子（個案5745），其寓所位於長青邨青梅樓。此外，一名沒到過跳舞場所、但與群組患者在工作上有接觸的73歲男子（個案5511）則由嚴重轉為危殆，他在紅磡兆寶閣居住。

嚴重患者目前有3人，包括一名85歲女患者（個案5713），截至昨日（28日）為歌舞群組中最年長確診者之一，患者已至少持續4天情況嚴重。

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