新冠肺炎｜屯門醫院69歲病人院內檢測陰性　社區檢測結果陽性留院觀察 (18:45)

庾慧玲稱，該患者上周四（26日）入住屯門醫院隔離病房，她於上周二（24日）曾到元朗社區檢測中心檢測，在入院後收到衛生署通知其檢測結果為「intermediate（中間）」。屯門醫院為該女子進行鼻咽、咽喉拭子及抽取痰樣本作檢測，結果均為陰性，該患者亦沒有出現任何感染症狀，醫生基於病人的檢測結果及臨牀情況，允許其上周五（27日）下午出院。

庾慧玲表示，醫院在該女子出院同日收到衛生署通知，該女子早前在社區檢測中心檢測的最終結果呈陽性，由於該女子已出院，因此防護中心聯絡及安排她今早返回屯門醫院。院方今早再為其作鼻咽及咽喉拭子樣本檢測，結果呈陰性。該女子現時在屯門醫院隔離病房留醫，醫院將繼續觀察，並在24小時後再為她作檢測。庾慧玲稱，屯門醫院對引起各方不便致歉。

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