新冠肺炎｜今增115宗確診歌舞群組佔62宗　11月15日後曾到3食肆者須強制檢測【附名單】 (16:50)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，發現3間食肆有小型群組爆發，11月15日以後曾到以下3間餐廳的人，須接受強制檢測。

3間食肆如下：

1. 星月居（灣仔駱克道382號莊士企業大廈）

2. 8 ½ Otto e Mezzo Bombana（中環遮打道16至20號歷山大廈）

3. 泉章居（上環干諾道中133號誠信大廈）

其他個案詳情：

個案6133：學生，就讀聖嘉勒小學，學校須關閉，該校教師學生須檢測；其家人就讀聖保祿學校（中學），學校亦須關閉直至該家人檢測結果陰性

另外，祖堯天主教小學一名學生為確診者的緊密接觸者，學校須暫時關閉至該學生檢測結果陰性。

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