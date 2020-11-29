通識科｜林鄭月娥：通識科改革非中央命令　內地考察不是找出反政府學生 (12:47)

教育局長楊潤雄表示內地考察會列入課程；被問到於反修例運動被捕的學生返回內地會否有後果，林鄭月娥說，到內地考察是協助學生更掌握國家發展，理解《憲法》、《基本法》，「肯定不是用來找出曾反對政府的同學，我們的宗旨一定是保護我們的學生，不會發生你剛才講的事」，又稱如學生被通緝，相信亦難進入內地。

被問到教師需否宣誓，林鄭月娥稱目前有兩種看法，第一是在公營機構為政府做事，資助學校、福利團體等便屬此類別；第二是行使政府賦權機構。她表示，初步認為如與政府關係只是服務提供者，或不應涵蓋在內，「否則會很闊，數以百萬計」。

形容李家超鄧炳強「心很軟」

《施政報告》提及可以警司警誡或簽保守行為處理反修例運動被捕的未成年人，林鄭月娥形容保安局長李家超、警務處長鄧炳強，兩人「硬朗大男人，心都很軟」，稱冀協助學生、給予機會改過自新，故最好方法是不留案底，但被捕人要承認犯錯，否則無基礎提供安排。

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