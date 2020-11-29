林鄭月娥稱不會修訂《防止賄賂條例》規管特首 (12:06)

節目今早（29日）播出，林鄭月娥解釋，「我們已釐清、學習到特區政治體制裏特首的憲制地位和身分」，若現任特首觸犯條例，相信中央人民政府一定會處理，因特首由中央人民政府委任，亦要向中央人民政府負責。

另外，林鄭月娥於無綫《講清講楚》稱，《施政報告》發表後數日「反應一般」，未見特定措施成為很大的攻擊點。被問到是否認同就任期間香港深層次矛盾一次過浮現，她稱「我的建設性都高一點」，如深層次矛盾值得解決便不應迴避，「如做特首，每日破壞心愛的地方，我不會坐在這裏」。

不認同法官對一國兩制認知不足

被問到法官對一國兩制認知是否不足，林鄭月娥稱不認同，指出法官審案看法例、證據，以法律精神審訊，「法官不是純粹愛國角度去審判，希望社會不要因為法官就某案件判決、判辭提到的字眼，得到你剛才所講的觀感」。

防疫要加強罰則

本港新型冠狀病毒疫情嚴峻，林鄭月娥表示需要加強罰則，「2000元定額罰款難以防止違規行為」。她未有透露目標罰款金額，僅稱「肯定要有阻嚇力」。

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