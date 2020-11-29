新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:30)

本港昨日（28日）新增84宗新型冠狀病毒確診個案，當中81宗為本地感染。本文整理近7天（11月22至28日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○九龍城區
又一城
○深水埗區
北河街街市及熟食中心
盈暉薈 君好宴會廳
○油尖旺區
奧海城
朗豪坊
海港城
金雞廣場
都會海逸酒店
帝樂文娜公館
金馬倫道15號 大師傅粥品
新亞大樓 魚蛋哥
富多來商場二期
旺角中心一期
雅蘭中心 稻香
美麗華廣場、美麗華大廈
安年大廈 霸王山莊
Aurora Fusion Restaurant
○黃大仙區
Bandstage Live Music
○觀塘區
啟業商場 喜雙逢酒家
開源道33號 建生廣場
Citi Tower 會所1號
○沙田區
富豪花園商場 新光宴會廳
瀝源廣場 吉野家
顯徑商場 囍慶酒樓
隆亨邨榮心樓地下 隆亨花園餐廳
仁安醫院、仁安醫院分科診所（馬鞍山）
馬鞍山體育館
恒安體育館
連城廣場
○元朗
雅珊園德福海鮮酒家
正大街 海灣海鮮酒家
○灣仔區
歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana
利園二期
希慎廣場
虎豹別墅
養和醫院
香港港安醫院—司徒拔道
黃泥涌市政大廈
灣仔道敏華冰廳
○中西區
置地廣場 公爵大廈
萬利商業大廈 太平洋咖啡
誠信大廈 泉章居
○南區
南寧街ac2 百樂門囍宴
○東區
太古坊
小西灣廣場
漁灣街市
○北區
華明商場
○西貢區
Popcorn 土司工坊、翠園
將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至11月28日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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