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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:30)

本港昨日（28日）新增84宗新型冠狀病毒確診個案，當中81宗為本地感染。本文整理近7天（11月22至28日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○九龍城區

又一城

○深水埗區

北河街街市及熟食中心

盈暉薈　君好宴會廳

○油尖旺區

奧海城

朗豪坊

海港城

金雞廣場

都會海逸酒店

帝樂文娜公館

金馬倫道15號 大師傅粥品

新亞大樓 魚蛋哥

富多來商場二期

旺角中心一期

雅蘭中心　稻香

美麗華廣場、美麗華大廈

安年大廈　霸王山莊

Aurora Fusion Restaurant

○黃大仙區

Bandstage Live Music

○觀塘區

啟業商場　喜雙逢酒家

開源道33號 建生廣場

Citi Tower 會所1號

○沙田區 

富豪花園商場　新光宴會廳

瀝源廣場　吉野家

顯徑商場　囍慶酒樓

隆亨邨榮心樓地下　隆亨花園餐廳

仁安醫院、仁安醫院分科診所（馬鞍山）

馬鞍山體育館

恒安體育館

連城廣場

○元朗

雅珊園德福海鮮酒家

正大街 海灣海鮮酒家

○灣仔區

歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana

利園二期

希慎廣場

虎豹別墅

養和醫院

香港港安醫院—司徒拔道

黃泥涌市政大廈

灣仔道敏華冰廳

○中西區

置地廣場　公爵大廈

萬利商業大廈 太平洋咖啡

誠信大廈 泉章居

○南區

南寧街ac2 百樂門囍宴

○東區

太古坊

小西灣廣場

漁灣街市

○北區

華明商場

○西貢區

Popcorn　土司工坊、翠園

將軍澳廣場　薩莉亞意式餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至11月28日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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