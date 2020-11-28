新冠肺炎｜檢疫婦入仁濟後確診　醫院忽略衛生防護中心傳真誤送普通病房 (18:20)

患者屬於歌舞群組個案，確診前於檢疫中心隔離。她在11月24日在檢疫中心留深喉唾液樣本做第一次檢測，同日因發燒轉送仁濟醫院急症室。她入院後，院方於24及25日再為她採鼻咽及咽喉拭子樣本，均為陰性。因應檢測結果，加上隔離病房病牀供應壓力大，該病人獲安排轉到普通科病房單人房。院方得悉該患者確診後，隨即將她送回隔離病房，並為她採深喉唾液樣本，結果為陽性。

庾慧玲稱，因患者在普通科病房留醫時入住單人房，未有其他病人被列為密切接觸者；曾接觸確診患者的職員均有穿戴合適個人防護裝備及未有進行高風險程序，因此毋須檢疫或進行醫學監測。

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