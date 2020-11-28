新冠肺炎｜檢疫婦入仁濟後確診　醫院忽略衛生防護中心傳真誤送普通病房 (18:20)

本港今日（28日）新增84宗新型冠狀病毒確診個案，當中81宗為本地感染。醫管局總行政經理庾慧玲在疫情記者會表示，一名周三（25日）公布確診的64歲女患者（個案5831），11月24日檢疫期間因出現病徵送往仁濟醫院，入院後兩次檢測均呈陰性，並轉到普通科病房。惟醫院職員11月26日才發現一張衛生防護中心在25日發出的傳真，通知該患者的確診編號及隔離令。庾慧玲稱，相信事件因院方接獲傳真時正安排為患者轉病房，匆忙之中未能適時處理所致。
患者屬於歌舞群組個案，確診前於檢疫中心隔離。她在11月24日在檢疫中心留深喉唾液樣本做第一次檢測，同日因發燒轉送仁濟醫院急症室。她入院後，院方於24及25日再為她採鼻咽及咽喉拭子樣本，均為陰性。因應檢測結果，加上隔離病房病牀供應壓力大，該病人獲安排轉到普通科病房單人房。院方得悉該患者確診後，隨即將她送回隔離病房，並為她採深喉唾液樣本，結果為陽性。
庾慧玲稱，因患者在普通科病房留醫時入住單人房，未有其他病人被列為密切接觸者；曾接觸確診患者的職員均有穿戴合適個人防護裝備及未有進行高風險程序，因此毋須檢疫或進行醫學監測。
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