新冠肺炎｜今增84確診　27源頭不明3個半月最多　張竹君稱擔心：社交距離措施愈嚴愈好 (16:35)

今日有27宗源頭不明個案，是自8月13日以來最多。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社區傳播情況令人非常擔心，部分相關的個案病人曾去不少地方，造成傳播鏈，目前看似無關連的個案，有可能是遭無病徵的人或未被記錄的染疫者傳染。她指出，從公共衛生角度而言，社交距離措施「當然是愈嚴愈好」，但政府可能要平衡社交距離措施和其他考慮。

部分源頭不明個案：

．個案6118：49歲女子，11月23日曾到香港紅卍字會屯門卍慈小學進行清潔，該校須停課，師生要做檢測

．個案6072：24歲男子，中環歷山大廈2樓餐廳「8½ Otto e Mezzo Bombana」廚師，11月23日發病，11月24日最近一次上班。餐廳一名侍應初步確診，須暫停營業，其餘員工須檢疫

歌舞群組部分個案：

．個案6073：41歲女子，瑪嘉烈醫院兒科護士，無病徵；曾帶孩子往學樂器，當時兩人與樂器導師（個案5859，屬歌舞群組）都無戴口罩，疑因此受感染

．個案6115：54歲女子，嘉諾撒書院教師，該校須停課14日，全校師生要做檢測。患者一名家人在德貞女子中學任教，昨日（27日）最近一次上班，當日新冠病毒檢測結果為陰性，衛生防護中心建議該校暫時停課，待一、兩日該教師在再度檢測並獲陰性結果後才復課

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