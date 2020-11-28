新冠肺炎｜5社區檢測中心陸續啟用　荔景社區會堂首兩日只設即場登記 (16:15)

荔景檢測中心會在入口處地下貼上標示，分開「自費檢測」、「已預約檢測」及「政府強制檢測」隊伍，中心首兩日只設即場登記檢測服務。負責該中心檢測技術的相達生物科技董事長招彥燾表示，檢測中心啟用首日，沒太多市民檢測，故情況暫時「可控」，加上中心安排約20名工作人員，市民平均約十多分鐘即可完成檢測離開。

從事建築業的張先生稱其工作地點有疑似確診個案，故公司要求職員持陰性檢測報告才可上班。他又說，葵青區的檢測中心只有荔景社區會堂一處，希望政府設立更多檢測中心，方便市民。

有人促全民強制檢測 有人稱難封城削成效

完成檢測的陳太表示，本港疫情嚴重，認為政府應強制全民檢測，並稱社區有很多隱形患者，須盡快找出。市民鄭小姐則因身邊有朋友確診故前往檢測，她認為本港沒可能推行禁足令或封城，令全民檢測效果大減，要靠市民自律檢測，「你本身有需要你自己就會去做（檢測）」。

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