新冠肺炎｜郵局今起派樣本包　市民不滿限每人取一個　有人誤當瓶中培養液「入水」取後放回 (14:14)

住美孚的吳太因美孚新邨郵政局的樣本瓶已派完，中午與兒子到荔景郵政局取樣本瓶。她稱，美孚確診個案多，原本打算與兒子到荔景社區會堂檢測中心進行檢測，得悉荔景郵政局仍有樣本瓶後便前往取樽。吳太表示，家中有5、6人，因不想5歲女兒及年邁父母外出，故想一次拿約7個樣本瓶。她認為每人限取一個樣本瓶的安排不合理，又認為當局指示不清晰，沒有說明交樣本瓶的地方。

劉太亦到場取了兩個樣本瓶，她表示今早已到郵政局取瓶，惟孫兒就讀的學校有人確診，全校須接受檢測，劉太的女兒今早到不同郵局未有取得樣本瓶，因此再往荔景郵政局為女兒取樣本瓶。劉太亦不滿每人限取一樽，「行唔到啲細路仔，你叫佢嚟啊……啲老嘢（老人家）喺屋企咁唔使攞畀佢啊？佢唔使驗啊？」

有一名女子原本取了兩個樣本瓶，被傳媒問到是否知悉每人限取一個樣本瓶後，折返郵局放回其中一個樣本瓶。她其後再次折返，稱樣本瓶內有培養液是「入水」，「之前公司派的都不是這樣，不要了不要了」，把樣本瓶放回郵局後離去。

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