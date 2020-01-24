通識科｜林鄭月娥：通識科改革非政治凌駕專業　科目「第一日已出問題」爭議10年 (12:00)

高中通識科面臨改革及改名，林鄭月娥今早（28日）在港台節目《星期六問責》表示，通識科改革不是政治凌駕專業，當局對於教育是專業領航，沒有把有人被捕等同於學科出現問題。她稱，通識科爭議在過去10年從未停止，這個必修必考的科目既無課程框架，亦無經審批的教科書，全由教師教授，「係唔穩妥」，形容科目「第一天已出現問題」。
林鄭月娥稱，通識科當中的「批判性思考」被異化，變成過程中每件事都反對才算批判性。她反問「如果你好接受政府講法或基本法就唔夠Critical？」，稱不認同這想法，並指出明辨慎思的基礎是客觀知識和歷史背景。她認為香港太多陰謀論，若大家猜測政府行動背後是否有「高人指點、中央發功」，她願意解釋，稱事實是政府做每件事都是按一國兩制，為香港最大利益籌謀。
林鄭月娥亦不同意把社會事件或問題投射在通識科上，令通識科成為代罪羔羊或政治犧牲品的說法。她稱香港社會出現問題有很多前因及舊因，通識科並非一個簡單的科目，從教育理念及質素來看有足夠理由作出調整。
認通識科改名有主觀判斷
她又不認同通識科的污名化是來自建制派，惟承認科目改名與否有主觀判斷，但稱改動的內涵更為重要。至於日後能否在課堂上分析內地的負面新聞，林鄭月娥認為國民身分認同不等於不可批評，「國民身分認同表示重視、尊重中華民族，不會說做得不好就掩蓋它」。
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