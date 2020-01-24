通識科｜林鄭月娥：通識科改革非政治凌駕專業　科目「第一日已出問題」爭議10年 (12:00)

林鄭月娥稱，通識科當中的「批判性思考」被異化，變成過程中每件事都反對才算批判性。她反問「如果你好接受政府講法或基本法就唔夠Critical？」，稱不認同這想法，並指出明辨慎思的基礎是客觀知識和歷史背景。她認為香港太多陰謀論，若大家猜測政府行動背後是否有「高人指點、中央發功」，她願意解釋，稱事實是政府做每件事都是按一國兩制，為香港最大利益籌謀。

林鄭月娥亦不同意把社會事件或問題投射在通識科上，令通識科成為代罪羔羊或政治犧牲品的說法。她稱香港社會出現問題有很多前因及舊因，通識科並非一個簡單的科目，從教育理念及質素來看有足夠理由作出調整。

認通識科改名有主觀判斷

她又不認同通識科的污名化是來自建制派，惟承認科目改名與否有主觀判斷，但稱改動的內涵更為重要。至於日後能否在課堂上分析內地的負面新聞，林鄭月娥認為國民身分認同不等於不可批評，「國民身分認同表示重視、尊重中華民族，不會說做得不好就掩蓋它」。

通識科 相關報道：

通識科｜楊潤雄：會向受影響教師提供培訓或助轉型

「通識」科不再 課程削半只評及格否 最快下學年改名 教協斥殺科 教局否認弱化

通識科｜楊潤雄：通識科將改名 公開試評核及格或不及格