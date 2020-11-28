新冠肺炎｜林鄭月娥：若再現小區域爆發　派警封區至相關者檢測陰性 (11:00)

林鄭月娥表示，若出現如早期葵青貨櫃碼頭、單一屋邨爆發的小區域感染情況，政府會派採樣隊到場設採樣站，然後派警隊封區，直至所有相關者完成檢測並呈陰性，才可獲放行。她強調，須視乎感染群組能否有效益以此方式去做，現時的感染群組未見能用此方法，但如有需要「我係好願意去做」。

院舍員工的士司機等將強制檢測

林鄭月娥又指出，長者較體弱，感染後病情較易惡化，因此將強制安老院舍員工進行定期檢測，若指定日子前無做檢測就「唔返得工」，以保護本港院舍長者。的士司機，以及有病徵去看私家醫生的人亦要強制檢測。另外設目標群組「應檢盡檢」，例如海關及警隊前線人員、屠房員工、郵差等，由各部門自行安排員工檢測。若無病徵，又不屬目標群組的市民想求安心，亦可自行取樣本瓶檢測。

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