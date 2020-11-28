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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:30)

本港周五（27日）新增92宗新型冠狀病毒確診個案，當中89宗為本地感染。本文整理近7天（11月21至27日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○九龍城區

又一城

○深水埗區

北河街街市及熟食中心

盈暉薈　君好宴會廳

窩仔街　彩龍大酒樓

○油尖旺區

朗豪坊

海港城

金雞廣場

都會海逸酒店

金馬倫道15號 大師傅粥品

新亞大樓 魚蛋哥

富多來商場二期

旺角中心一期

雅蘭中心　稻香

美麗華廣場、美麗華大廈

安年大廈　霸王山莊

梁顯利油麻地社區中心

旺角街市

Aurora Fusion Restaurant

○黃大仙區

越秀廣場　新光宴會廳

彩雲商場　彩龍皇宮大酒樓

Bandstage Live Music

○觀塘區

啟業商場　喜雙逢酒家

○沙田區 

富豪花園商場　新光宴會廳

沙田大會堂

美林商場　海港燒鵝海鮮酒家

新城市廣場

恒安商場

瀝源廣場　吉野家

顯徑商場　囍慶酒樓

隆亨邨榮心樓地下　隆亨花園餐廳

仁安醫院、仁安醫院分科診所（馬鞍山）

馬鞍山體育館

恒安體育館

大圍街市

錦泰商場

沙田街市

連城廣場

○屯門區

新屯門商場　喜雙逢酒家

新墟街市

○元朗

雅珊園德福海鮮酒家

○灣仔區

莊士企業大廈　星月居

黃泥涌市政大廈　昌記

利園二期

希慎廣場

虎豹別墅

養和醫院

香港港安醫院—司徒拔道

○中西區

中國銀行大廈中國會

置地廣場　公爵大廈

○南區

影灣園商場

○東區

太古坊

小西灣廣場

東發大廈 活一鮮

漁灣街市

○北區

華明商場

○西貢區

Monterey Place

The Parkside　日日・食良、初心

Popcorn　土司工坊、翠園

將軍澳廣場　薩莉亞意式餐廳

 

資料來源：衛生防護中心（截至11月27日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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