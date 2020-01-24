紅葉季節｜香港可賞5種紅葉：楓香、嶺南槭秋季轉色　木蠟樹葉可致敏勿亂摸【多圖附觀賞地點】 (08:50)

香港5種紅葉

1. 楓香（Liquidambar formosana）

觀賞地點：大棠楓香林、大埔滘自然護理區、城門郊野公園及西貢獅子會自然教育中心

楓香屬金縷梅科植物，為落葉喬木，可達30米高。楓香樹皮呈灰褐色，葉片為寬卵形，掌狀3裂，具掌狀脈3條，中間裂片較長，兩側裂片平展，基部圓形，先端尾狀漸尖，邊緣有鋸齒，背面乾時通常呈灰白色，披短柔毛或無毛。楓香樹葉一般於秋季時會轉紅或黃色。

2. 嶺南槭（Acer tutcheri）

觀賞地點：太平山、馬鞍山、大東山及一些海拔較高的位置都有紀錄。

嶺南槭（粵音：戚）被列入《香港稀有及珍貴植物》，屬槭樹科，為落葉喬木，高達15米。嶺南槭樹皮是褐色或深褐色，葉片呈闊卵形，基部圓形或近截形。嶺南槭的葉常見為三裂，五裂屬稀有，裂片三角狀卵形，先端及稀尾狀漸尖，邊緣具稀齒，近基部的葉緣有時全緣（意指葉的邊緣平滑），兩面無毛或僅葉背脈腋披毛。嶺南槭葉於秋季時會轉紅。

3. 烏桕（Sapium sebiferum）

觀賞地點：本港各個郊野公園

烏桕（粵音：舅）屬大戟科，為落葉喬木，高達15米，具乳狀汁液，全株無毛。烏桕樹皮為灰黑色，具縱裂紋。葉呈菱形至闊菱形，基部闊楔形或鈍，頂端具尖頭，全緣。烏桕葉一般於冬季落葉前轉為黃色或紅色。

4. 山烏桕（Sapium discolor）

觀賞地點：本港各個郊野公園

山烏桕屬大戟科，為半落葉喬木，高達12米，全株無毛。山烏桕樹皮灰色光滑，葉呈橢圓形或長卵形，基部短狹或呈楔形，頂端鈍或短、漸尖。山烏桕樹葉於冬季時會轉為紅色，不完全脫落。

5. 木蠟樹（又稱野漆樹，Rhus succedanea）

觀賞地點：本港各個郊野公園

木蠟樹屬漆樹科，為落葉灌木或小喬木，高達12米，全株無毛。木蠟樹葉為奇數羽狀複葉，常集生於小枝頂端；7至13對小葉對生，呈橢圓狀長圓形或卵狀披針形，基部偏斜，圓形或寬楔形，先端漸尖，全緣；葉片兩面無毛，葉面光亮，葉底常具白粉。木蠟樹葉一般於冬季落葉前轉為紅色，顏色鮮艷，惟切勿觸摸，否則可能會致皮膚敏感。

知多啲：葉子為何轉紅色？

葉的細胞含葉綠素外，亦含呈黃色的胡蘿蔔素及紅色的花色素苷。秋天乾燥、氣溫下降，加上強光照射下，葉綠素會加速分解，有助葉細胞製造花色素苷，胡蘿蔔素則不受影響。隨着葉片的葉綠素分解，部分樹木的樹葉在秋季時便會轉為黃色及紅色。

文：何芍盈

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