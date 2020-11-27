葵涌男生上學遲到受罰　疑不滿同學「篤灰」糾黨掌摑對方被捕 (21:14)

警方早前接獲線報，稱葵涌盛芳街一遊樂場將會有人聚集。葵青警區反三合會行動組人員經深入調查後，昨午（26日）約2時在該遊樂場埋伏，發現有5名男子出現，其中3名男子以手掌摑一名15歲男童，並自稱為三合會成員。探員上前制服該批男子，其間兩名男子逃去。3名年齡介乎15至22歲男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，以及自稱三合會成員被捕，正被扣留調查。被掌摑的事主面部受傷，清醒送往瑪嘉烈醫院治理。

據了解，葵涌區內一中學一名中四男生，近日因被人投訴遲到被學校懲罰，他懷疑其中一名15歲同學「篤灰」，遂相約該同學放學後到附近一公園「講數」，其間暗中召集另外4名友人到場。該同學赴會，被中四男生在內的5人包圍，其間有人多次掌摑該同學及自稱為「魚欄和勝和」成員。警方因早前收到情報，派員暗中在公園埋伏，見狀上前拘捕中四男生及其中兩名涉案者，餘下兩人在逃。

警方表示對校園欺凌及黑社會滲入學園情況零容忍，會採取情報主導方式掌握社區及校園狀況，並於事情惡化前採取相應行動，將不法之徒繩之於法。