情侶涉沙田持刀棍指嚇市民　男脫罪女罪成囚3個月 (20:14)

無業婦陳美英（49歲）及廚師黎一龍（45歲），各被控於去年9月15日，在沙田新城市廣場L1上落客區分別管有一把刀及一支棒。

香官指出，綜合片段及口供，當晚女被告被懷疑舉機拍攝在場群眾，遭人指罵及襲擊抓傷，其後男被告駕車到場並手持棍狀物下車，聲稱保護女被告並嚇退了在場的人。未幾，有人持棍走近二人，對方向男被告揮棍，男被告以棍還擊，一輪打鬥後男被告主動停手離開。香官認為他當時只想用棍保護女友及自衛，裁定他罪名不成立。

女被告自辯時聲稱看到男友被襲，隨手拾起地上的棍狀物，她不知道裏面有刀，也沒打算用刀傷人。惟香官稱片段所見，女被告主動衝向沒有向她施襲的途人，揮動棍狀物，及後更從中拉出利刀向人揮舞，明顯是主動攻擊，並非自衛，裁定她罪成。

其他報道：醫護罷工｜醫管局：收回2月「缺勤」員工相關工資 不作其他人力資源方面跟進

其他報道：女子遇電騙失逾200萬 受騙徒指使協助騙3人後被捕