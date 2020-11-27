情侶涉沙田持刀棍指嚇市民　男脫罪女罪成囚3個月 (20:14)

去年9月15日沙田新城市廣場有民眾聚集唱歌，其間一對中年同居情侶疑與群眾發生衝突，兩人分別手持棍棒和長刀指嚇市民，各被控在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。裁判官香淑嫻今（27日）在沙田裁判法院裁決時稱，女被告在沒有即時威脅的情況下主動向途人揮刀，並非自衛，裁定她罪成，判監3個月；相反香官相信男被告保護女友及自衛才揮棍，裁定他罪脫。
無業婦陳美英（49歲）及廚師黎一龍（45歲），各被控於去年9月15日，在沙田新城市廣場L1上落客區分別管有一把刀及一支棒。
香官指出，綜合片段及口供，當晚女被告被懷疑舉機拍攝在場群眾，遭人指罵及襲擊抓傷，其後男被告駕車到場並手持棍狀物下車，聲稱保護女被告並嚇退了在場的人。未幾，有人持棍走近二人，對方向男被告揮棍，男被告以棍還擊，一輪打鬥後男被告主動停手離開。香官認為他當時只想用棍保護女友及自衛，裁定他罪名不成立。
女被告自辯時聲稱看到男友被襲，隨手拾起地上的棍狀物，她不知道裏面有刀，也沒打算用刀傷人。惟香官稱片段所見，女被告主動衝向沒有向她施襲的途人，揮動棍狀物，及後更從中拉出利刀向人揮舞，明顯是主動攻擊，並非自衛，裁定她罪成。
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