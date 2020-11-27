理財顧問被裁管有攻擊性武器罪名成立　官稱被告證供不合理拒接納 (19:03)

被告蔡嘉琪（28歲）被控於去年8月11日，在北角電氣道169號外管有一支木棍。被告在警誡下表示「驚出街畀人打，我攞嚟自衛用」，她作供時再解釋因8月5日北角有白衣人襲擊示威者事件，害怕當天會出現類似事件才帶備木棍。崔官對此表示，即使有報道稱當日北角會出現「千人廝殺」，但這些報道只是流言，沒有證據顯示附近會有暴亂發生。再者，被告並非示威者，擔心受白衣人襲擊而帶同裝備的說法不合理。

被告自辯時稱，涉案木棍乃是「菲律賓魔杖」，由於當晚她所屬的空手道會於酒樓舉辦晚宴，她打算與師傅一同以此作切磋表演。但崔官指出該說法與被告的自衛解釋不符，況且在晚宴地方切磋武術是不合常理，拒絕接納其解釋，裁定她沒有合理辯解而管有具攻擊性的木棍。

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