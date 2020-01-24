新冠肺炎｜瑪嘉烈兒科護士、屯門醫院骨科病人初步確診　醫管局：社區疫症包圍醫院情況再現 (17:45)

庾慧玲稱，初步確診的瑪嘉烈醫院兒科護士並無照顧確診病人，但曾帶孩子往學琴，導師於11月25日確診，而三人在上課期間沒戴口罩。該護士昨日（26日）工作期間接獲通知，稱其小孩須入檢疫中心，護士因此通知院方並留深喉唾液樣本，結果呈初步陽性，但並無病徵。

瑪嘉烈4嬰曾接觸染疫護士須檢疫 另20嬰要檢測

該護士工作期間有佩戴合適個人防護裝備，曾接觸的4名嬰兒被列為密切接觸者須檢疫，嬰兒檢測結果呈陰性；一名員工曾與該護士共膳，同被列密切接觸者須檢疫，檢測結果同為陰性。病房內另有20名嬰兒未曾與該護士接觸，其中7人已出院，院方將通知嬰兒的父母，安排嬰兒做病毒檢測；曾在同病房工作的50名員工已陸續進行檢測，至今已收到的結果全為陰性。

另外，屯門醫院一名經急症室入院的骨科病人亦初步確診，該病人入院時無感染徵狀，惟新冠病毒檢測呈陽性，目前正隔離治療。庾慧玲表示，該病人入院時同病格有5名病人，院方正進行流行病學追蹤。

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